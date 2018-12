Avanza la siembra de tabaco en Pinar del Río

Pinar del Río, Cuba. – Los campesinos de Pinar del Río prosiguen extendiendo las plantaciones de tabaco, de las cuales acumulan hasta la fecha más del cuatro por ciento por encima del plan de siembra y la aspiración es cerrar diciembre con mayor cantidad de superficies con el cultivo.

Ese número porcentual respalda más de 13 mil 800 hectáreas del programa que abarca 20 mil, distribuidas entre las variedades de tapado, sol ensartado y Virginia, proyecto destinado a satisfacer la futura fábrica de cigarrillos de Mariel.

La actual campaña tabacalera en Pinar del Río tiene entre sus motivaciones los Aniversarios 60 del triunfo de la Revolución y el de la firma de la primera Ley de Reforma Agraría, documento rubricado por el Comandante Fidel Castro Ruz en mayo de 1959.

El territorio da cumplimiento al programa tabacalero, cuyos aportes se revierten en el desarrollo que a escala nacional asume el Ministerio de la Agricultura.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.