Avanza la recuperación de viviendas en Ciego de Ávila

Ciego de Ávila, Cuba. – A medio año del paso del huracán Irma por suelo cubano, la provincia de Ciego de Ávila ha recuperado el 35 por ciento de las viviendas dañadas, a pesar de los limitados recursos constructivos.

El esfuerzo que realiza la provincia fue reconocido por el General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, quien intercambió con dirigentes, delegados del Poder Popular y damnificados del barrio costero de Palmarito.

Con recursos locales Ciego de Ávila aumenta la fabricación de bloques y otros elementos constructivos, sin embargo es lenta la impermeabilización de las cubiertas de edificios multifamiliares por la falta de mantas protectoras.

Aunque falta mucho por hacer para recuperar las viviendas dañadas por el fenómeno meteorológico, las autoridades de Ciego de Ávila impulsan las edificaciones con la voluntad de mejorar, en el menor tiempo posible, el fondo habitacional.

