Avanza ejecución del Museo del Primer Frente José Martí

Santiago de Cuba.- El antiguo Ayuntamiento de Santiago de Cuba en el céntrico Parque Céspedes recibe labores constructivas de adaptación, remodelación y restauración para convertirse próximamente en el Museo del Primer Frente Oriental José Martí.

Según explicó al periódico Sierra Maestra el arquitecto Omar López, director de la Oficina del Conservador de la Ciudad, los trabajos que se realizan permitirán que santiagueros y visitantes acudan a un museo del primer mundo, equipado con tecnología moderna que favorezca el dinamismo, la participación y el diálogo con la historia.

La instalación del Museo mantendrá el Salón de la Ciudad y la sala del Cabildo del antiguo Ayuntamiento donde radicó la Asamblea Municipal del Poder Popular de Santiago de Cuba

El proyecto del Museo del Primer Frente Oriental José Martí incluye un edificio aledaño y un local patrimonial para labores socioadministrativas.

