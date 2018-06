Avanza Camagüey en la recuperación de viviendas

Camagüey, Cuba. – Tras el paso del huracán Irma hace más de medio año por territorio de Camagüey, el municipio de Carlos Manuel de Céspedes continúa el apoyo a damnificados, dando solución a más de 400 casos de viviendas dañadas.

Sierra de Cubitas ha recuperado el 57 por ciento de las casas afectadas y para este año deben reconstruir unas 170, de las que ya terminaron la tercera parte, la mayoría por la Empresa Cítricos de Sola, de la localidad.

El municipio de Minas recuperó más de la mitad de su fondo habitacional dañado mediante proyectos de desarrollo local con la fabricación de varios materiales, entre ellos ventanas y marcos de cemento por iniciativa de los trabajadores.

Leobel Miranda, productor local, ha convertido su casa en el principal centro de elaboración de materiales en su comunidad, brindando al país una respuesta en la sustitución de costosas importaciones.

