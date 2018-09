En avance el Congreso obrero

El proceso de análisis y discusión del documento: Bases para el Fortalecimiento de la Misión del Movimiento Sindical cubano continúa realizándose con combatividad y optimismo en centros laborales del país.

En el chequeo en La Habana de la marcha del ese proceso en el país con vistas al XXI Congreso obrero, Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político y Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, señaló que ese ejercicio cumple sus objetivos.

Hasta la fecha se han efectuado en la Isla más de 51 mil asambleas de análisis sobre el documento: Bases para el Fortalecimiento de la Misión del Movimiento Sindical Cubana con una participación activa de los afiliados.

La cifra anterior representa el 81, 4 por ciento del programa de esas reuniones programadas hasta el presente mes.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.