Autoabastecimiento local a debate

Los resultados iníciales del Programa de Producción y Comercialización de Alimentos fue analizado en Sesión Ordinaria de la Asamblea Provincial del Poder Popular de Sancti Spíritus.

La presidenta de ese órgano de gobierno, Teresita Romero, expresó la necesidad de elevar el control sobre el uso de la tierra y la obligación de las entidades productoras comprometidas a cumplir sus compromisos para elevar las ofertas a precios más asequibles.

El programa de producción y comercialización de alimentos tiene como objetivo garantizar mensualmente un promedio de 30 libras de viandas, hortalizas, granos y frutales a través de una red de unidades escogidas para esa labor.

Durante la sesión ordinaria de la Asamblea del Poder Popular de Sancti Spíritus, transmitida totalmente a través de la emisora provincial, se conoció que el percapita de alimentos agrícolas, alcanzó 21 libras.

