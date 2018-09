Atracó en puerto santiaguero Buque Simón Bolívar (+Fotos)

La nave insignia de la Armada Venezolana, el Buque Escuela Simón Bolívar atracó en el puerto de Santiago de Cuba, donde concluye su periplo de instrucción por escenarios de los mares del Atlántico, Pacífico y el Caribe.

A su llegada a la capital santiaguera fue recibido con 21 salvas de artillería y una ceremonia militar, encabezada por el Capitán de Navío Isidro Montero López, Jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria del Ejército Oriental y representantes de la embajada de Venezuela en Cuba.

Esta es la cuarta ocasión que el Buque Escuela Simón Bolívar toca puerto santiaguero en sus viajes de instrucción, y como mensajero de la Buena Voluntad de la República Bolivariana de Venezuela.

En su estancia hasta el próximo 15 de septiembre en el puerto Guillermón Moncada, la población de la localidad tendrá la oportunidad de recorrer la embarcación.

