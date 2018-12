Atentos a zonas vulnerables en Artemisa(+Fotos)

La extensa circulación de la baja extratropical por la provincia de Artemisa, puso en alerta a las autoridades que prestaron especial atención a las zonas vulnerables a inundaciones por penetraciones del mar en los asentamientos costeros de Majana, Guanímar y Cajío.



Según informó el vicepresidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Yoan Molina Blanco, más de 700 metros entró el mar en playa Guanímar en el municipio de Alquízar, donde fueron evacuadas 47 personas a lugares seguros.



En la provincia de Artemisa la localidad de Bahía Honda reportó las mayores precipitaciones, mientras los embalses estaban al 83,1% de su capacidad, con los máximos acumulados en Buena Vista, La Coronela, Maurín y Combate de Río Hondo.



Precisó el vicepresidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Yoan Molina, que tanto la población como las autoridades están atentas a las informaciones del Instituto de Meteorología y en la costa norte son precisadas las medidas, en especial en el municipio de Mariel, incluido algunos terrenos pertenecientes a la Zona de Desarrollo Económico, que presenta los mayores riesgos.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.