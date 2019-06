Atenta la Ley Helms-Burton contra la paz

La Habana, Cuba. – El presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que la Ley Helms-Burton de Estados Unidos atenta también contra la paz, la solidaridad, la coexistencia pacífica y la amistad.

Precisó en un mensaje en la red social Twitter que es una ley para neocolonizar y esclavizar, en rechazo a restricciones impuestas por Washington a embarcaciones y aviones privados del país norteño, que impiden al Crucero por la Paz atracar en puertos cubanos.

Por esas medidas punitivas, el Crucero por la Paz no llegará a la Isla como estaba previsto el próximo 13 de junio, por ser propiedad estadounidense.

El crucero transportaba hacia la mayor de las Antillas un donativo de la comunidad cubana residente en Japón y de amigos del país asiático para los damnificados del tornado que impactó varias comunidades de La Habana, en enero último.

