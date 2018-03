Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos se reúne en La Habana

La Habana, Cuba.- Como parte del XIV Encuentro de Ciencias Penales, que se desarrolla en el Palacio de Convenciones de La Habana, el Comité Ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos desarrolla su reunión anual.

Presidido por Panamá, el grupo integrado por una treintena de países evalúa la necesidad de reforzar alianzas en la cooperación jurídica en la lucha contra la criminalidad y otras formas delictivas que puedan involucrar a varias naciones.

Durante el Encuentro de Ciencias Penales, Cuba fomenta el intercambio de informaciones y la colaboración con representantes de la República Popular Democrática de Corea, Bolivia, Kazajstán, Lao, España y Portugal, entre otras.

En la jornada matutina el Fiscal General de Hungría, Piter Polt, destacó la importancia de unir esfuerzos para enfrentar también el Ciber Delito, en la era de Internet.

