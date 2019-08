Asistirá Cuba a Foro de Islas del Pacífico

La Habana, Cuba. – Con una delegación presidida por Emilio Lozada García, director general de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, la mayor de las Antillas participará en el 50a. Foro de las Islas del Pacífico, a celebrarse en la República de Tuvalu, el próximo 13 de agosto.

El encuentro constituye el principal espacio de diálogo e intercambio político de la región del Pacífico, que agrupa a 14 pequeños estados insulares, así como a observadores y socios de diálogo.

La cita priorizará la concertación de posiciones en el enfrentamiento al cambio climático, la protección de los océanos y las fronteras marítimas, la pesca y la seguridad regional, entre otros temas.

La delegación cubana compartirá las experiencias sobre los retos comunes que enfrentan los pequeños Estados insulares y sostendrá encuentros bilaterales con autoridades de los Estados de la región.

