Asiste Roberto Morales Ojeda a funeral del presidente vietnamita

Hanoi, Vietnam. – El vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Roberto Morales Ojeda, asistió a las honras fúnebres del compañero Tran Dai Quang, presidente de la hermana República Socialista de Vietnam, quien falleció el pasado 21 de septiembre.

El también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba trasladó a los máximos dirigentes vietnamitas las más sentidas condolencias a nombre del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz y del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al tiempo que ratificó la voluntad de continuar fortaleciendo los entrañables vínculos de amistad y cooperación entre ambos países.

El presidente Tran Dai Quang fue un gran amigo de Cuba y un firme promotor de los entrañables e históricos lazos de hermandad que unen a nuestros dos países, razón por la cual le fue impuesta la Orden José Martí en noviembre del 2016 en La Habana.

La delegación que participó en las honras fúnebres del compañero Quang también estuvo integrada por Emilio Lozada García, director general de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores y por Lianys Torres Rivero, embajadora de Cuba en Hanoi.

Apertura de un Libro de Condolencias

La Embajada de la República Socialista de Vietnam en la República de Cuba, sita en Calle 5ta No. 1802 esquina 18, Miramar, abrirá un libro de condolencias los días 26 y 27 de septiembre del 2018, desde las 9:30 a.m. hasta las 11:30 a.m., y desde las 2:30 p.m. hasta las 4:30 p.m. por el fallecimiento del presidente Tran Dai Quang.

Tomado de Granma

