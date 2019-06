Asedio de Estados Unidos afecta a todos los sectores de Cuba (+Fotos)

La rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado, aseguró que el asedio de Estados Unidos contra Cuba afecta todos los sectores de la sociedad, incluso el académico.

La confrontación va más allá de la ideología, se extiende muy fuerte hacia el lado académico, denunció la también diputada cubana en un encuentro con los integrantes de Pastores por la Paz, quienes visitaron la casa de altos estudios.

Tras agradecer la presencia del grupo estadounidense de solidaridad con Cuba, Nicado recordó las continuas visitas de Lucius Walker a la Isla al frente de tan noble proyecto, con el cual, afirmó, se ganó el cariño de nuestro pueblo.

Calificó a los Pastores por la Paz de patriotas por su defensa inigualable de la colaboración y las relaciones respetuosas entre los pueblos cubano y estadounidense.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.