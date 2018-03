Asamblea Nacional en estrecho vínculo con la prensa

La Habana, Cuba.- Por su destacado desempeño en la comunicación y atención a la prensa, la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, reconoció a la Asamblea Nacional del Poder Popular, con la entrega de la obra El Héroe, de la artista Annelis Noriega.

El cuadro fue entregado a la Vicetitular del Parlamento, Ana María Mari Machado, de manos de la Vicepresidenta Primera de la UPEC, Aixa Hevia, en ocasión de celebrarse este 14 de marzo el Día de la Prensa Cubana.

Mari Machado agradeció por el reconocimiento , y exhortó a seguir perfeccionando la obra que nos legó Fidel, e instó a mantener siempre el contacto directo con el pueblo, que además de destinatario, es protagonista.

A pocos meses del X Congreso de la UPEC -enfatizó- el llamado es a un periodismo reflexivo, atemperado con los tiempos que vivimos, y de compromiso con la historia y la Revolución.

