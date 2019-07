Asamblea Nacional de Cuba, representante de su pueblo

La Habana, Cuba. – Apenas unos días nos separan del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su Novena Legislatura, fijado a partir de las 09:00 de la mañana del 13 de julio.

El Palacio de Convenciones de La Habana acogerá la sesión del órgano supremo del poder del Estado, ese que representa a todo el pueblo y expresa su voluntad soberana.

Un amplia agenda está prevista, que contempla información sobre la ejecución del Plan de la Economía en el primer semestre, la liquidación del Presupuesto del Estado en 2018 y la elección del Consejo Electoral Nacional.

Tres importantes proyectos de leyes -el de Símbolos Nacionales, de Pesca y el Electoral- tendrán también espacio para el análisis y posterior aprobación, luego de que fueran minuciosamente estudiados y construidos con la inteligencia colectiva de los parlamentarios y el pueblo.

Múltiples temas de la vida económica y social del país estarán en la mira de las 10 comisiones permanentes de trabajo del Parlamento cubano, los días 8, 9 y 10 de julio, como anticipo al Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional.

A debate y análisis irán los resultados de las visitas de control y fiscalización, realizadas por los diputados a entidades e instituciones de las esferas que atienden, tanto de forma individual como por grupos territoriales, y que en muchos casos responden a inquietudes y planteamientos de la población.

De fiscalización, control, participación, hablan entonces los legisladores. Y ello es fruto de ese espacio que tienen allí en la base, junto a las personas que los eligieron, para mirar y chequear bien de cerca la gestión administrativa y el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea.

