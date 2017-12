Arroceros de Pinar del Río cumplen planes productivos

Pinar del Río, Cuba. – Los trabajadores de la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios, en la provincia de Pinar del Río, alcanzaron este viernes las más de 24 mil toneladas de arroz que debían entregar durante el año al Estado.

Este viernes el colectivo cargó la ultima rastra con ese alimento que tiene como destino los almacenes del Ministerio de Comercio Interior con destino a la canasta familiar.

Los arroceros de la provincia de Pinar del Río sobrepasaron el plan del cereal, correspondiente al año, en unas 6 mil toneladas, éxito dedicado al aniversario 59 del triunfo de la Revolución cubana.

Cuba se ve necesitada de continuar importando dicho grano, de ahí la importancia de crecer en rendimientos y eficiencia durante la cosecha del alimento.

