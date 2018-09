Arribará por Santiago de Cuba el buque Simón Bolivar

Santiago de Cuba. – El buque escuela Simón Bolivar de la Armada de la República Bolivariana de Venezuela arribará este 12 de septiembre en visita oficial a la isla por el puerto de Santiago de Cuba.

A su llegada en horas de la mañana de este miércoles a la entrada de la bahía santiaguera, nave insignia de la armada venezolana recibirá la bienvenida con 21 salvas de artillería desde la Fortaleza de San Pedro de la Roca.

La tripulación cumplirá en Santiago de Cuba un amplio plan de actividades que incluye el dépósito de una ofrenda floral al Héroe Nacional, José Martí en el cementerio Santa Ifigenia, una visita de cortesía a la Asamblea provincial del Poder Popular y recorrido por lugares de interés histórico y culturales de la ciudad.

Durante su estancia entre el 13 y el 15 de este mes, la población podrá visitar el buque escuela que estará atracado en el puerto Guillermón Moncada.

