Arriban a Villa Clara nuevas locomotoras para el sector azucarero

Santa Clara, Cuba. – Con el objetivo de apoyar la actual contienda azucarera, arribaron a la Unidad Empresarial de Base Ferroazúcar Héctor Rodríguez, de la localidad de Sitiecito en la provincia de Villa Clara, tres nuevas locomotoras rusas.

Dos de las máquinas se emplearán en la transportación de azúcar procedente de los centrales Héctor Rodríguez de esa provincia y Uruguay de Sancti Spíritus, hasta la terminal marítima de Cienfuegos; mientras la tercera trasladará combustible desde ese puerto a ingenios villaclareños y espirituanos.

Las locomotoras adquiridas por la Unidad Empresarial de Base Ferroazúcar en Villa Clara, poseen una moderna tecnología, mayor confort, y capacidad de arrastre para la carga de mercancías.

Junto a estas locomotoras, esa entidad ferroviaria recibió herramientas, accesorios y piezas de repuesto, así como documentación técnica para su manejo y explotación.

