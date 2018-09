Arrancó la cosecha de café en Santiago de Cuba

Santiago de Cuba. – Con el compromiso de alcanzar las 4 mil toneladas del plan estimado se inició la cosecha de café en la provincia Santiago de Cuba, territorio que mantiene los mayores producciones del aromático grano en el país.

En el acto de comienzo de la recogida las más de 250 estructuras cafetaleras de las montañas santiagueras, manifestaron el compromiso de realizar una recolección que dedicarán al aniversario 60 del triunfo de la Revolución.

Santiago de Cuba mantiene un ritmo ascendente en cantidad de latas de café recolectadas, gracias al trabajo sostenido en la recuperación de cafetales y en las atenciones priorizadas de ese rublo exportable.

Encabezado por el municipio Tercer Frente, mayor productor de café en Cuba, el resto de los territorios incorporados a la campaña cafetalera, esperan alcanzar cifras superiores en comparación a la cosecha anterior.

