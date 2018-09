Arranca hoy Feria Nacional de Alimento Animal

La Habana, Cuba. – Con el objetivo de exponer los principales logros de la producción y el intercambio entre productores, abrirá sus puertas hoy la Primera Feria Nacional de Alimento Animal, 2018.

El evento sesionará durante tres días a partir de las 10:00 de la mañana en el Recinto Ferial de Rancho Boyeros, al sur de La Habana, donde se mostrarán los avances en el desarrollo de la industria del pienso y fuentes alternativas de alimentos que sustituyen importaciones.

También se expondrán las mejores experiencias en el manejo y utilización de las diferentes fuentes de alimento animal mediante exposiciones, mesas redondas y talleres sobre pastos y forrajes, la caña de azúcar y sus derivados.

La Primera Feria Nacional de Alimento Animal que comienza hoy en el Recinto Ferial de Rancho Boyeros, incluye actividades culturales, recreativas, ofertas gastronómicas y competencia de rodeo.

