Apuesta turismo cubano por cultura gastronómica

Con la intención de prestar cada día mejores servicios gastronómicos en la industria del ocio, el Sindicato de Trabajadores de Hotelería y Turismo en la occidental provincia de Matanzas, estimula el buen hacer de sus colectivos.

Junto a la necesaria capacitación, especialistas del sector en la provincia enfatizan en ganar experiencias en la cultura culinaria como expresión de excelencia en el servicio de un destino cada vez más competitivo.

Mediante conferencias, presentaciones, catas e intercambio de saberes con expertos de varias especialidades, el sector turístico en Matanzas fortalece los nexos con la gama de productos de firmas, bodegas y proveedores.

La delegación del Ministerio del Turismo y el Sindicato del sector en el territorio promueven el movimiento por la excelencia que se abre paso en la gastronomía del principal polo de recreo del país.

