Apuesta por el destino Cuba el turismo británico

La Habana, Cuba. – Más de 200 mil turistas británicos viajaron a Cuba el año pasado y se mantiene esa tendencia al crecimiento, porque aquí disfrutan de los beneficios de su clima, sus playas y sobre todo de la cultura de su pueblo, aseguró Anthony Stokes, embajador del Reino Unido en La Habana.

En declaraciones a Radio Reloj expresó que Cuba es un país muy seguro y bello, con mucho para ofrecer a los visitantes, cautivados sobre todo por el espíritu de su gente.

El Reino Unido celebra su condición de invitado de honor a la Feria Internacional de Turismo FITCUBA, del 2 al 5 de mayo en los cayos de Villa Clara, y nos interesa mucho promover el mercado cubano, señaló el diplomático británico.

Anthony Stokes mencionó que hay proyectos en marcha con participación de empresas británicas y son muchas las oportunidades para trabajar de forma conjunta en el desarrollo turístico de la isla.

