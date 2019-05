Aprueban en Guantánamo Declaración Final de Seminario por la Paz

Guantánamo, Cuba. – Con la reafirmación del apoyo a la campaña global contra las bases militares extranjeras y la convocatoria a las fuerzas progresistas a luchar contra el imperialismo que pone en peligro el futuro y destino del planeta, concluyó en Guantánamo el VI Seminario Internacional por la Paz.

La declaración final, que fue leída en la Plaza 24 de febrero de Guantánamo, también denuncia las políticas injerencistas y alerta sobre los peligros de una conflagración mundial nuclear.

Los delegados exigen el fin del bloqueo a Cuba, la devolución del territorio que ocupa la base naval yanqui en Guantánamo, rechazan el recrudecimiento de la Ley Helms Burton, y se solidarizan con Venezuela.

Durante la clausura del Seminario por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras, el Consejo Mundial de la Paz reconoció a Cuba por la preservación de la Paz Mundial.

