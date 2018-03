Aprecia embajador chino nuevas obras del puerto de Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, Cuba.- El embajador de China en Cuba, Chen XI, apreció, este jueves, los avances en las tareas constructivas de una terminal portuaria multipropósito, la primera etapa de las inversiones para ampliar y modernizar esa infraestructura en Santiago de Cuba.

El diplomático conoció que se trabaja en 14 objetos de obra con el propósito de finalizar esa rada en octubre próximo y preparar las condiciones para el inicio de la segunda fase, que será la terminal de contenedores.

Chen XI expresó su satisfacción por la buena marcha de los trabajos, que son expresión de la cooperación estrecha entre las dos naciones, con las perspectivas de ampliarlas.

El embajador chino también rindió homenaje al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y a otros próceres cubanos en el cementerio patrimonial de Santa Ifigenia, y sostuvo un encuentro con autoridades santiagueras.

