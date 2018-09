Apoya Planta Mecánica reparación de centrales azucareros

Santa Clara, Cuba. – La elaboración de partes y piezas de repuesto para los centrales que intervendrán en la venidera zafra azucarera en Cuba, a cargo de la Empresa Planta Mecánica de Villa Clara, supera el 80 por ciento de ejecución.

Raquel Rivera, directora adjunta de esa entidad, informó a Radio Reloj que aun cuando cumplen lo pactado con Azcuba, realizan esfuerzos para revertir los atrasos y entregar las más de mil 700 unidades comprometidas.

Entre las producciones priorizadas por la Empresa Planta Mecánica de Villa Clara dirigidas a los ingenios azucareros de todo el país, se encuentran coronas, piñones y catalinas, así como cajas laterales y cuchillas.

Esa entidad se dedica también a la confección de moldes para piezas prefabricadas destinadas al programa de la vivienda, así como prototipos de molinos de piedra para las industrias locales de materiales de la construcción.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.