Aportar al máximo para el desarrollo económico del país

Esencial en la actualización del modelo económico es el trabajo de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, ANEC, que agrupa a más de 79 mil miembros y el año próximo celebrará su aniversario 40.

Su Director de Relaciones Internacionales, Jesús Pulido, significó que comprometida está la organización con aportar el máximo de las potencialidades profesionales de los asociados para el desarrollo económico del país, como garantía de la continuidad e irreversibilidad del socialismo.

Enfatizó que las secciones de base son eslabón fundamental de la ANEC, pues de ellas emergen propuestas concretas en pos de elevar la eficiencia de las entidades, tan necesaria para el avance de la economía .

Jesús Pulido resaltó que la organización mantiene un papel activo en la actualización del modelo económico, y en esa ruta transita hacia su VIII Congreso.



