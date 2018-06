Aplican una bonificación para pagos con tarjetas magnéticas

La Habana, Cuba. – Desde este viernes y hasta mañana, el Banco Metropolitano, operante solo en La Habana, ofrece una bonificación del 10 por ciento a los pagos que se realicen en las tiendas mediante Terminales de Punto de Venta, conocidos como POS.

Dicho beneficio pretende estimular el empleo de las tarjetas magnéticas emitidas por la entidad a las personas naturales, para cuentas de ahorro, salario, estimulación y las de jubilaciones y pensiones.

Los porcentajes de la bonificación -como afirmó el Vicepresidente Primero del Banco Central de Cuba, Francisco Mayobre- estarán en correspondencia con la estrategia comercial de cada banco y los costos de esta serán asumidos por los mismos en detrimento de las utilidades generadas.

Más de 4 millones de tarjetas magnéticas hay emitidas en el país y la cifra de cajeros automáticos asciende los 930 distribuidos en varias provincias.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.