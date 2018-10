Aplicación para móviles permite estudiar el Proyecto Constitucional

Más de 10 mil descargas, muchas de ellas desde otros países, tiene la aplicación informática Mi Constitución, cuyo propósito es facilitar el conocimiento del proyecto de Carta Magna.

Su desarrollador, Omar Guerra Medina, estudiante de 5to año de la carrera de Ingeniería Informática en la Universidad de Matanzas detalla que la aplicación es compatible con todo tipo de dispositivos móviles, cuyo sistema operativo sea Androide y la versión superior a 4. 0.

Asimismo, incluye en cada uno de los párrafos del proyecto la categoría de nuevo, mantenido o modificado de acuerdo con el caso y un lector de voz para los usuarios con problemas visuales.

La aplicación, que se socializa en las redes sociales, en los Joven Club de Computación, contiene además, todas las constituciones cubanas, con el objetico de fortalecer la cultura jurídica de los ciudadanos.

