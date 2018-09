Apicultores de Granma con buen momento productivo

Bayamo, Cuba. – La eficiencia, calidad y el cumplimiento de los planes de producción distinguen este año el quehacer de los apicultores de Granma, por lo que reciben el reconocimiento de la dirección nacional de esa rama.

El territorio sobrecumple en lo que va de año los acopios y ventas de miel de abejas, cera y propóleos que se destinan mayoritariamente a la exportación y a la venta interna en divisas en el mercado nacional.

El buen comportamiento de las condiciones climatológicas incluida la sistemática ocurrencia de lluvias de Enero hasta el presente, han favorecido a la Apicultura en Granma así como su Unidad Básica de Producción Cooperativa Batalla de Peralejo.

Ese colectivo ubicado en El Dátil, sitio cercano a Bayamo, garantiza las abejas reinas, para esa y otras provincias, y es clave para que Granma establezca este año un récord en la producción de miel de abejas.

