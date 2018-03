Antilla de Acero; industria de producción continua

La Habana, Cuba. – Producir y hacer la inversión al unísono caracteriza este año el trabajo en la Empresa Siderúrgica José Martí, conocida como Antillana de Acero, ubicada al sur de La Habana y que se moderniza paulatinamente.

Su director, Miguel Ángeles Solarana, dijo a Radio Reloj que la meta es hacer 130 mil toneladas de acero líquido y 50 mil barras, un plan ambicioso, reconoció, pero posible pues hoy cuenta con un moderno sistema de corte de vaciado continuo.

Ese sistema, explicó, disminuye el tiempo de metal en cazuela porque se corta más rápido la palanquilla, y es mucho más eficiente desde el punto de vista productivo, destacó, lo cual garantiza el aumento de la producción de acero.

De gran importancia para la economía de Cuba, esa industria sustituye importaciones en cabillas y acero líquido, mientras Antillana de Acero ejecuta un fuerte proceso inversionista sin dejar su producción continua.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.