Ante la Ley Helms-Burton el mundo deberá pronunciarse

Rubén Remigio, presidente del Tribunal Supremo Popular, afirmó que ante la aplicación desde hoy del Título III de la Ley Helms-Burton, el mundo deberá definirse si se rebela contra esa norma extraterritorial.

Remigio expresó que no solo el referido título, sino la legislación toda, es un engendro surgido de los sentimientos más negativos que puede albergar un segmento de la humanidad.

El presidente del Tribunal Supremo Popular señaló que con la Helms-Burton se pone de manifiesto también cómo el imperialismo norteamericano va contaminando a la humanidad hacia una situación dramática.

Recordó que las nuevas amenazas de Estados Unidos no son nuevas para los cubanos porque: durante todos años de Revolución venimos enfrentándonos a todo tipo de embates, y estamos seguros que seguiremos venciéndolos, no nos van a doblegar, aseguró.

