Ante Fase Informativa, se adoptan medidas en Pinar del Río

La proximidad e influencia de las bandas de nublados y lluvias asociadas a la tormenta tropical Michael, una vez declarada la Fase Informativa hacen que en Pinar del Río se adopten las medidas correspondientes a esa etapa y puntualicen cada objetivo.

Por tal motivo los organismos y entidades implementan en estos momentos las orientaciones emitidas por el Órgano de Defensa Civil y el Centro de Gestión de Control de Riesgos que incluyen preparar los radioaficionados.

En el caso de los clases, la dirección de Educación en Pinar del Rio prolongó la entrada de los alumnos de los centros internos, pero en ningún momento se ha orientado suspender las clases, las que solo cesan ante la fase de Alerta ciclónica.

Mientras las lluvias continúan sin niveles de precipitación de elevado valor, las que se intensifican por momentos, al igual que los vientos asociados a la tormenta tropical.



