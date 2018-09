En aniversario el sindicato de industrias

Las actividades centrales por el V aniversario de creado el Sindicato Nacional de Trabajadores de Industrias se efectuarán los días 7 y 8 octubre en las provincias de Cienfuegos y Villa Clara, como parte de las iniciativas del sector por el XXI Congreso Obrero.

Arturo Rodríguez Font, secretario general de dicha organización sindical, informó que el programa por la efeméride se dedicará al aniversario 51 de la caída en combate del Guerrillero Heroico Ernesto CHE Guevara.

El dirigente añadió que en las actividades estarán presentes fundadores del Sindicato Nacional de Industrias, antiguos dirigentes obreros del sector y trabajadores con una sobresaliente trayectoria.

La programación, dijo, incluye visitas a monumentos, lugares históricos y sociales, y centros destacados nacionalmente en la emulación socialista.

