ANEC premia a los mejores periodistas del sector económico

La Asociación Nacional de Economistas y Contadores, ANEC, entregó los Premios del Concurso de Periodismo Económico correspondiente al año anterior, en el que compartieron el lauro al mejor medio los periódicos Invasor, de Ciego de Ávila, y Escambray, de Sancti Spíritus.

En Televisión triunfó Sandra Leyva, del telecentro Tunas Visión, con el trabajo ¿Precios Topados?, mientras que en Radio las cienfuegueras Greta Espinosa y Geysi Rosell, de Radio Ciudad del Mar, ganaron con el reportaje Papelera Damují: Ni pagos, ni resultados.

En Prensa Escrita, el espirituano Enrique Ojito mereció el lauro con el trabajo Cuando Acopio ardió en Sancti Spíritus, con mención para los avileños Katia Siberia y Ortelio González.

El premio del Concurso de Periodismo Económico en Prensa digital lo obtuvo Sayli Sosa, del periódico avileño Invasor por el trabajo Lo que se sabe no se pregunta.

