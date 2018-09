Anapistas evocan Congreso Campesino

Colectivos de base de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, en Granma, realizan actividades productivas, culturales y patrióticas, como parte del programa de evocación del Primer Congreso Campesino en Armas en su aniversario 60.

Ese evento lo presidió el entonces Comandante, Raúl Castro Ruz, en su condición de Jefe del Segundo Frente Oriental Frank País, en el sitio liberado de Soledad de Mayarí, y entre los participantes estuvo José Ramírez Cruz, Pepe, que durante varios años encabezó la ANAP.

Los anapistas granmenses impulsan la recién iniciada cosecha de café, la campaña tabacalera, la siembra invernal de cultivos varios y tienen activa participación en el análisis popular del Proyecto de Constitución.

A 6 décadas del Primer Congreso Campesino en Armas, anapistas granmenses fueron condecorados con la Medalla Romárico Cordero y la Distinción Antero Regalado.

