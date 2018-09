Analizarán prioridades del movimiento sindical

Los resultados de la aplicación del sistema de trabajo para la atención a las quejas y reclamaciones de los afiliados, será tema en La Habana, de la reunión de los miembros del Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC.

Igualmente, se analizarán las cartas recibidas en la sección Buzón del semanario Trabajadores, ejercicio en el que se tendrá en cuenta las principales tendencias de los planteamientos y el comportamiento de las respuestas.

Los miembros del Secretariado de la CTC valorarán los resultados del proceso que se realiza en los centros laborales: Bases para el fortalecimiento de la misión del movimiento sindical cubano.

Un punto importante en la reunión será la aprobación de la propuesta del Anteproyecto de Estatutos de la Central de Trabajadores de Cuba y los Reglamentos de los organismos de dirección y organizaciones de base.

