Analizarán implementación de decreto

Los asistentes en Bayamo del 7 al 11 de Octubre, a la Reunión Nacional de la Red de Oficinas de Historiadores y Conservadores de las Ciudades Patrimoniales en Cuba, analizarán la implementación del Decreto Ley que norma el trabajo por Cuenta Propia.

Ese análisis responde a que 4 de los artículos del Decreto, le da la responsabilidad a las Oficinas de los Historiadores y Conservadores, de emitir criterios y conceder el aval, para conferir la Licencia a quienes ejercen el trabajo por Cuenta Propia.

Así lo precisó a Radio Reloj, Ludín Fonseca, Historiador de Bayamo, y dijo que esperan tener un debate fructífero de las experiencias de cada una de las ciudades patrimoniales con quienes ejercen el Trabajo No Estatal.

Puntualizó que las ciudades con esa categoría son Baracoa, Santiago de Cuba, Bayamo, Camagüey, Santi Spíritus, Trinidad, Remedio, Cienfuegos, Matanzas y La Habana.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.