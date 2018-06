Analizan uso de la contribución territorial en Artemisa

Más de 28 000 000 de pesos por concepto de contribución territorial recaudan en lo que va de año en la provincia de Artemisa, donde los delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular llamaron a un uso planificado, racional y eficiente.

Durante la tercera sesión ordinaria del órgano de gobierno, fue analizada la baja ejecución en los municipios de Alquízar, Candelaria, Guanajay y San Antonio de los Baños, y valoraron la marcha de proyectos de desarrollo local.

Con la utilización adecuada de la contribución territorial en los 11 municipios de Artemisa son reparadas redes hidráulicas, centros de salud, educación y los servicios a la población, significó Yoan Molina, vicepresidente de la Asamblea Provincial.

Los delegados del Poder Popular también centraron los debates en el enfrentamiento a las indisciplinas sociales e ilegalidades en el sector de la vivienda.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.