Analizan temas esenciales de la prensa cubana

Con el homenaje a Isabel Moya, Premio Nacional de Periodismo y directora por muchos años de la Editorial de la Mujer, se inició el X Pleno de la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, antesala del Congreso del gremio, previsto para el venidero mes.

La vicepresidenta de la UPEC Bárbara Doval ofreció detalles de los recorridos por las Universidades del país donde se estudia la carrera de Periodismo, y aspectos relacionados con la demanda y matrícula de los estudiantes.

Presidentes ramales de la organización en los territorios y directores de medios abogaron por mejorar las alianzas con las Casas de Altos Estudios y priorizar la atención a los jóvenes que llegan a las redacciones.

Al Pleno de la UPEC asistieron Víctor Gaute, miembro del secretariado del Comité Central del Partido que atiende la esfera ideológica, y Joel Suárez, Jefe del Departamento Ideológico del Comité Central.

