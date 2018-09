Analizan fiscales Proyecto Constitucional

Trabajadores de la Fiscalí­a General de la República de Cuba en Mayabeque analizaron el proyecto de la nueva Carta Magna, a debatir en los centros de trabajo, instituciones del estado y comunidades de todo el país.

En el encuentro, hubo amplia participación de los presentes, donde el mayor número de opiniones estuvo centrado en el tí­tulo IV derechos, deberes y garantí­as.

La fiscal Daili González enunció que el párrafo 192 artí­culo 68, se debe mantener el reconocimiento de la actual constitución entre un hombre y una mujer, mientras Arleti Garcí­a manifestó estar de acuerdo con el novedoso artí­culo.

Por su parte, Damaris Roche Gil alego incluir al párrafo 149, proteger ante cualquier tipo de violencia no solo a la mujer, sino también al adulto mayor, los menores de edad y los discapacitados.

REDACTÓ: YAXNIEL QUERING RODRÍGUEZ.

