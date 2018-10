Análisis de Proyecto de Constitución en Granma

La miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, Olga Lidia Tapia, asistió al análisis del Proyecto de Constitución en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Granma.

Al erguirse como constituyentes, esos estudiantes propusieron modificaciones y adiciones, y demostraron que hicieron un efectivo estudio de la futura Ley de Leyes, sometida a debate popular.

Los futuros profesionales que se preparan en especialidades agrícolas en Granma, coinciden en que tal y como se recoge en el Proyecto de la Carta Magna, el trabajo tiene que ser obligatorio y fuente principal de los ingresos, y que Cuba continuará construyendo el socialismo.

En el análisis del Proyecto de Constitución en la Universidad de Granma, Olga Lidia Tapia, dijo que ese análisis demostró la necesidad de seguir elevando el conocimiento y la preparación jurídica de todo el pueblo.

