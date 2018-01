Ampliará Cuba servicio de banca móvil

La Habana, Cuba.- A inicios de este año se extenderá en el país el servicio de banca móvil, que funciona actualmente de manera experimental con 20 000 clientes.

Aunque el uso de ese producto, desarrollado entre Etecsa y los bancos cubanos, se ampliará, aún hay capacidades disponibles como parte del ensayo que pueden ser demandadas por cualquier usuario antes de enero.

Los cubanos pueden solicitar esa prestación, que facilita las transacciones mediante el empleo de nuevas tecnologías, en las sucursales de los bancos Popular de Ahorro, de Crédito y Comercio, y Metropolitano, operante

solo en La Habana.

Julio García, directivo de Etecsa, explicó que para requerir el servicio, los interesados deben poseer un teléfono móvil con sistema operativo Android, una cuenta soportada en tarjeta magnética emitida por cualquiera de esas 3 entidades financieras y una tarjeta de telebanca.

Novedosa prestación

El servicio de banca móvil permite realizar transferencias entre cuentas bancarias, consultar y pagar las facturas de los servicios de agua, electricidad y teléfono, revisar el saldo de las cuentas de tarjeta magnética y las últimas operaciones efectuadas.

En el primer trimestre de este año estará disponible una nueva versión de la aplicación, que incluirá además la posibilidad de pagar impuestos y recargar el saldo del celular.

Para acceder a la banca móvil no hay que estar conectado a la red de datos ni a Internet, y funciona incluso en zonas de baja cobertura.

Entre las ventajas de ese producto destacan el fácil acceso, inmediatez, y el ahorro de tiempo, un paso que responde a la intención de hacer de la tarjeta magnética un medio de pago más eficiente y seguro, como parte del desarrollo del comercio electrónico en el país.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.