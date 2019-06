Ambiente de 26 en Granma

La máxima dirección del Partido en Granma pondera el positivo ambiente que prima en el territorio por ser sede de las actividades nacionales por el 26 de Julio, y reafirma que ese logro es del pueblo, por su trabajo y por ser el principal protagonista.

En ese triunfo está el decisivo aporte de los padres granmenses que acaban de celebrar su día, y son parte de la célula fundamental de la sociedad que es la familia, y contribuyen a concretar las orientaciones de la máxima dirección política y estatal de Cuba.

Con el acto nacional del 26 cierra esta etapa de trabajo, y se impulsan la siembra y cosecha de cultivos varios, caña, la producción industrial de alimentos, los fondos exportables y la sustitución de importaciones.

Granma logró la sede nacional del 26 por la unidad, el trabajo, pero sin dudas lo que queda por hacer es mucho más, asevera la dirección del Partido.

