Alto dirigente de África destaca ejemplo de Cuba

Santiago de Cuba, Cuba.- Al inaugurar con su conferencia en el panel África en el siglo XXI, el vicepresidente de la Comisión de la Unión Africana, Kwesy Quartey, afirmó, este jueves, en Santiago de Cuba, que el ejemplo de la nación caribeña es lo que les inspira.

En el inicio de esas sesiones de la XVII Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana, con la presencia de diplomáticos del continente, el funcionario trazó un panorama acerca de los orígenes de la diáspora.

Indicó que esa movilidad perentoria en busca de mejores horizontes se remonta a los tiempos de la trata y comercio de esclavos, que cruzaban obligados el Atlántico.

Quartey también exaltó el protagonismo de Fidel en las luchas de liberación de esos pueblos y naciones, con capítulos determinantes en las guerras de Angola, con la participación decisiva de tropas cubanas, y en la posterior emancipación de Mozambique, Namibia y en Sudáfrica.

