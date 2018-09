Alistan premio internacional José Martí

Desde París se dio a conocer que la Unesco lanzó la convocatoria para el Premio Internacional José Martí, que será entregado en enero del próximo año en La Habana, durante la IV Conferencia Internacional Por el equilibrio del Mundo.

El texto llamó a los estados miembros a presentar las candidaturas al galardón, con fecha límite de entrega el 26 de octubre próximo, y aclara que el objetivo del premio es promover y recompensar una actividad particularmente meritoria, conforme con el ideario y el espíritu de José Martí.

Asimismo, se reconoce la contribución en cualquier lugar del mundo a la unidad e integración de los países de América Latina y el Caribe y a la preservación de su identidad, sus tradiciones culturales y sus valores históricos.

De acuerdo con la convocatoria, el premio puede otorgarse a una persona, un grupo, instituciones y otras entidades u organizaciones no gubernamentales

