Por alcanzar la equidad de género

La Habana, Cuba.- La Feria de buenas prácticas, basada en la implementación de la Estrategia de Género del Sistema de la Agricultura, se realizó en el Ministerio del ramo, con la presencia de representantes de asociaciones y organizaciones internacionales, que tienen proyectos en Cuba en pos del desarrollo agrícola.

Julia Murien, funcionaria del propio Ministerio, afirmó que esa Estrategia de Género potenciará el programa de desarrollo sostenible del sector agropecuario, a través de procesos inclusivos y no sexistas.

Resaltó que el valor que se le ha otorgado a la implementación del proyecto es muestra del compromiso institucional por reforzar los resultados alcanzados y continuar avanzando.

La representante del Programa Mundial de Alimentos en nuestro país, Laura Melo, felicitó a la Isla por tener una estrategia que defienda la equidad de género, elemento fundamental para la seguridad alimentaria.

