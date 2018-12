ALBA-TCP por la unidad de los pueblos

La Habana, Cuba. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó en La Habana que la XVI Cumbre del ALBA-TCP buscará fortalecer el bloque integracionista en sus proyecciones políticas, sociales y económicas.

Al llegar a Cuba para participar en el foro que se inicia hoy, destacó la importancia de la unidad de los gobiernos y pueblos ante el complejo escenario imperante.

Ralph Gonsalves, Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas a su llegada a la Isla, donde participará en la cita, afirmó que los movimientos de integración como la ALBA deben tener una actitud resuelta ante los desafíos de estos tiempos.

En tierra cubana también se encuentran David Choquehuanca, Secretario Ejecutivo del ALBA; Roosevelt Skerrit, Primer Ministro de Dominica; Raúl Li Causi, vicecanciller de Venezuela; Lesly David, embajador de Haití en Venezuela, y Chet Greene, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional e Inmigración de Antigua y Barbuda, mientras se espera el arribo de otras personalidades.

