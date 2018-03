Agradece Bolivia apoyo cubano a su demanda de derecho al mar

La Habana, Cuba. – El embajador del Bolivia en Cuba, Juan Ramón Quintana, agradeció a la Isla por su apoyo a la causa boliviana de conseguir una salida al mar por el territorio chileno.

Quintana recordó que el asunto ahora está ante la Corte Internacional de La Haya, donde Bolivia presentó una demanda a Chile en reclamo al país andino de negociar una salida soberana al mar.

El embajador Juan Ramón Quintana, inauguró la exposición de dibujos Mar para Bolivia, a cargo de estudiantes de la escuela primaria Pedro Portuondo Bouly.

Los pioneros cubanos regalaron al representante boliviano, una franja de mar figurada por telas azules y barcos de papel decorados con dibujos inspirados en el tema, mientras Quintana exhortó a los niños a sentirse orgullosos de los valores que han hecho de Cuba una potencia de solidaridad.

