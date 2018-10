Afirman que la Reforma Constitucional consolida la democracia cubana

El diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, Gerardo Hernández Nordelo, señaló que la participación de los cubanos en la consulta sobre el proyecto de nueva Constitución reafirma la democracia en Cuba.

El también vicerrector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales opinó que la discusión del texto es única en el mundo y representa un acto de democracia que se extiende en cada barrio, centro de trabajo y estudio.

Asimismo, destacó la seriedad y responsabilidad de los planteamientos emitidos durante los debates, lo que demuestra la unidad de los cubanos en cualquier tarea de la Revolución, aseveró el diputado.

(Visited 1 times, 20 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.