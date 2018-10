Afecta bloqueo desarrollo de competencias laborales

El bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba restringe el desarrollo de las competencias laborales de los profesionales del sistema de comercio interior y el desarrollo de la calidad de los servicios, dijo María del Carmen Martínez.

La directora del Centro de Gestión del Conocimiento, del Ministerio de Comercio Interior, señaló que ese cerco económico, comercial y financiero dificulta la capacitación para el desarrollo técnico y de mercadotecnia.

Recalcó la limitación del acceso a bibliografías complementarias que posibilitan la aplicación de técnicas actualizadas para lograr un eficiente proceso educativo.

La directora del Centro de Gestión del Conocimiento del Ministerio de Comercio Interior señaló también como obstáculo del bloqueo estadounidense el no poder intercambiar científicos de ambos países, como una vía más para actualizar a los investigadores del sector.

